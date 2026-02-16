Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI


16 Şubat 2026 15:51
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI

Önlisans Radyo ve Televizyon Programcılığı TEKNİKER ÜNVANINI VE HAKLARINI ALABİLİR Mİ VE HANGİ TEKNİKERLİK ALANINDA OLUYOR ?

Çok Yazılan Konular

2026 Şubat Maaşlarımızı Yazalım2026 Temmuz Memur ZammıMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Yılı SGK Banka PromosyonlarıSGK - İŞKUR 2026 Promosyon2027 Diriliş Yılı Olacaktır! 3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam OlsunKamudaki Mühendislerin Maaş DüzenlemesiŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımGsb Görevde Yükselme

Sözlük

kıskanırım seni ben 1 hatasını anlayıp özür dileyen kimse 1 Tv kumandası uzakta diye saçma sapan reklam izlemek 1 şu an çalan şarkı 1 seni seviyorum demenin türlü halleri 1 bana dünyaları sen bağışladın 1 aman be 1 gel hadi gel 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 hah sen eksik kalmıştın 1

Son Haberler

Dinlenme tesisinde park halinde olan otomobilden ceset çıktıDMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklamaZonguldak'ta özel maden ocağında göçük: 3 işçi mahsur kaldıİçişleri il il uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor!YÖK: Öğretmenlikler dahil 197 programın kontenjanı düşürüldü

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak