Türkiye Sigorta ile TBF Ana Sponsorluk Anlaşmasını Sürdürdü


16 Şubat 2026 15:55
Türkiye Sigorta ile TBF Ana Sponsorluk Anlaşmasını Sürdürdü

Bir kurumun uzun süreli şekilde bir federasyonun yanında durması bence çok önemli. Türkiye Sigorta?nın TBF ile ana sponsorluk anlaşmasını sürdürmesi, biz buradayız ve sizi desteklemeye devam ediyoruz demek gibi. Sporun istikrarı için bu tarz devamlılık çok kıymetli. Basketbol zaten ülkede ciddi bir karşılık buluyor, Milli maçlarda hepimiz ekran başına geçiyoruz. İşte o noktada arkadaki bu destekler sayesinde takımlar daha planlı ve daha güçlü ilerleyebiliyor. Sürekli değişen sponsor yerine, uzun vadeli düşünen bir yapının olması hem federasyon hem de sporcular açısından güven veren bir hamle oldu. Kısacası bu tarz iş birlikleri sadece bir logo meselesi değil, sporun geleceğine yatırım gibi görmek lazım. Sonuçta sporun gelişmesi için sadece oyuncu değil, arkasındaki destek de gerekiyor. Böyle uzun soluklu anlaşmalar, Türk basketbolunun daha sağlam adımlarla ilerlediğini gösteriyor diye düşünüyorum.

