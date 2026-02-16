Habere bak , Isparta'da usulsüz lojman ihalesi

kaynak https://www.haberlife.com.tr/ispartada-degerli-konumdaki-lojman-satisi-tepki-cekiyor/

Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü?ne ait lojmanların satış süreci kamuoyunda tartışma yarattı. Edinilen bilgilere göre, toplam 29 daire ve 1 adet kazan dairesinden oluşan taşınmazlar için 24 daire üzerinden ihale yapıldı. 5 dairenin ihale edilmemesi nedeniyle kamu zararı oluştuğu ifade ediliyor.

Söz konusu lojmanların, Davraz Mahallesi?nde, Isparta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Isparta İl Jandarma Komutanlığı yanında ve Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası?nın hemen arka kısmında bulunan 3 bloktan oluştuğu belirtiliyor. Bölgenin kamu kurumlarına ve şehir merkezine yakınlığı nedeniyle yüksek değere sahip olduğu vurgulanıyor.

Edinilen bilgilere göre ihale öncesinde bazı bağımsız bölümlerin kapı numaraları değiştirildi. Yıllardır fiilen ikamet edilen, elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon abonelikleri bulunan bazı alanların ?daire niteliği taşımadığı? gerekçesiyle bağımsız bölüm olarak değerlendirilmediği ifade ediliyor. Bu uygulamanın diğer dairelerin arsa paylarını yükseltmek amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

Satış sürecinde lojmanlarda oturan kişilere yüzde 10 indirim ve 10 yıla kadar taksit imkânı sağlandığı; ancak bu avantajdan yararlanabilmek için bazı kişilerin kağıt üzerinde lojman sakini gibi gösterildiği de edinilen bilgiler arasında. Fiilen oturmayan bazı isimlerin listelere dahil edildiği, aktif görevi bulunmayan kişilerin ?görev tahsisi? kapsamında gösterildiği ve farklı kurumlardan kişilerin sürece dahil edildiği ifade ediliyor.

Öte yandan, 5 dairenin ihale edilmemesi nedeniyle oluştuğu belirtilen kamu zararının daha önce bazı kişiler tarafından dile getirildiği; ancak gerçekleştirilen teftişlerde herhangi bir işlem yapılmadığı belirtiliyor. Teftiş sürecinde müfettiş ile iş birliği yapıldığı ve bu nedenle konunun sonuçsuz bırakıldığı yönünde değerlendirmeler paylaşılıyor.

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Sürecin kamu zararı kapsamında ele alınması ve bağımsız bir müfettiş kurulu tarafından derhal soruşturma açılması gerektiği ifade ediliyor. Kamuya ait ve yüksek değere sahip taşınmazların satışında şeffaflık ve eşitlik ilkelerinin korunması gerektiği vurgulanırken, yetkili mercilerin konuya ilişkin kapsamlı inceleme başlatması bekleniyor.