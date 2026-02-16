Öğretmene secme hakkı verilsin

mevcut durumda bizim anladığımız kadarı ile yada ulaşan haberler veya tepkilere göre; meb 21 saat norm karşılığıdır (tabi maaş karşılığı 15 saat) diyor ve bazı okullar da örnek benim bulunduğum okulda 21 saat zorunlu olan saat tir diyor. öte yandan okuldaki kendi branşım yani matematikten sanırım öğretmenlerin tamamı veya çoğu da 21 saat dilekçesi vermiş durumda. (belki 1 tanesi hariç)

bana sorsan biraz garip.

ayrıca meslek liselerinde meb sınıf birleştirmeleri sanıyorum şu aralar çoğu okulda var (belki tasarruf tedbiri denerek mi, tam bilmiyorum) . o sebepten de 20 yıl tecrübeniz olsa dahi zaten sınıf disiplini 10 -15 kişilik sınıflarda bile çok zor iken, eğer öncelikleriniz arasında birazcık olsun disiplin varsa veya ne tepki vereceğini bilmediğiniz bir idarecinin/müdürün bulunduğu bir meslek lisesine tayin gitmenizi önermem şu vaziyette. Evet 20 yıl veya daha fazla tecrübeniz olsa bile.