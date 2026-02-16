Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Ramazan etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalar.


16 Şubat 2026 18:57
Ramazan etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalar.

okullarda yapılacak etkinlik fikri olanlar paylaşabilirler. MEB ın yayınladığı etkinlikleri yapan var mı


Şube Müdürü
16 Şubat 2026 19:01

öğretmen ve öğrenciler beraber iftar yapabilir.güzel olur.


Şef
16 Şubat 2026 19:50

Okullardaki başı boşluk hariç maşallah MEB herşey ile ilgileniyor, oruç tutan öğretmen ve öğrenciler hatta veliler istediği etkinliği yapabilir, benim kapsama alanına girmiyor bu etkinlikler


Deniz.Akkaya
Aday Memur
16 Şubat 2026 20:01
iftar etkinliği yapılıyor, fakat para ödeyeceğiz, bu çok saçma, buna sponsor bulunması lazım

Genel Müdür
16 Şubat 2026 20:59

Meb etkinlik mi yayınlamış? Yazı mı geldi gayrıresmi olarak mı?

Biz hem öğretmenlerle hem öğrencilerle okulda iftar planladık. Okul ve sınıf süslemeleri yapıyoruz, yarışması bile varmış sanırım. Başka yok şimdilk ama öneri varsa değerlendirilebilir.


Aday Memur
16 Şubat 2026 21:20
Okulda iftar yapan okullar var, yıllardır yapıyorlar ve çok da güzel oluyor.Her gün bı sınıf yiyeceklerini getiriyor öğretmenleri ile iftar yapıyorlar.

Aday Memur
16 Şubat 2026 23:34
biz iftar için para ödeyeceğiz, veli öğrenci öğretmen herkes katılacak, ama ücret konusu can sıkıcı. evimde mis gibi yaparım iftarımı, ama katılmak zorunlu oldu, bu etkinlikler çerçevesinde. Yusuf tekinin hatrına katılacağız artık maden bakanımız böyle istemiş, kendisini destekleyeceğiz
