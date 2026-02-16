Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

16 Şubat 2026 18:57
ramazan etkinlikleri
okullarda yapılacak etkinlik fikri olanlar paylaşabilirler. MEB ın yayınladığı etkinlikleri yapan var mı

Şube Müdürü
16 Şubat 2026 19:01

öğretmen ve öğrenciler beraber iftar yapabilir.güzel olur.

