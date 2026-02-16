Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Gönüllü tayin batıdan doğuya


16 Şubat 2026 21:16
Gönüllü tayin batıdan doğuya

Şeflerim Çift şark bitirmiş batıda 3 yıl süresi dolmayan personel eşini isteğe bağlı atamayla gönderirse Polis batıdan doğuya eşine tabi olur mu ? Torpilim yok yardımcı olacak kimse yok mu acaba ?


Mutkili88
Aday Memur
16 Şubat 2026 21:18

Batıdan batıya personel şube zor dedi ama doğuya daire ılımlı bakar dedi. Daha önce bu şekil tayin i


Mutkili88
Aday Memur
16 Şubat 2026 21:20

İsteyen arkadaşlar giden olmuş ama hep torpille .

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

ayakkabisi tasinan kaymakamdan aciklamaİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGönlümüzden Geçen Bir Atama YönetmeliğiMaaş eşitlenmesi2026 Mazeret Atamasi ile ilgiliKariyer mesleklerde POLİSİN en altta kalmasıİpkalar Ne Zaman Belli Olacak?2026 Mazeret atamaları2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanma

Sözlük

itaat et rahat et 1 kıskanırım seni ben 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 bana dünyaları sen bağışladın 1 şu an çalan şarkı 1 memurlar.net gelen kutusu 1 Quartile 1 Tv kumandası uzakta diye saçma sapan reklam izlemek 1 gel hadi gel 1 hah sen eksik kalmıştın 1

Son Haberler

İzmir'deki İZBETON soruşturmasında 22 şüpheliye adli kontrolMaden ocağında göçük: Bir işçi kurtarıldı, bir acı haber geldiİki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildiAnkara'da anlamlı 'Aile Buluşması: Evlenecek gençler uzmanlarla buluştuKan donduran görüntüler: Aracıyla kavga edenleri ezdi

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak