Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet

Metin Altıok Şiirleri


16 Şubat 2026 21:38
Metin Altıok Şiirleri

Sarıl Bana

Metin Altıok

Bu yaşıma geldim içimde bir çocuk hala

Sevgiler bekliyor sürekli senden.

İnsanın bir yanı nedense hep eksik

Ve o eksiği tamam


Fosforlupembekalem
Aday Memur
16 Şubat 2026 21:39

İzin Verin De

Metin Altıok

Benim bu dünyada bir yerim olmadı,

Kuytu gövdemi saymazsak eğer.

Gövdem ki varla yok arası,

Hem varlığa, hem yokluğa


Fosforlupembekalem
Aday Memur
16 Şubat 2026 21:40

Sesinin Yumuşak Kavı

Metin Altıok

Konuş, durmadan konuş

Sesinin yumuşak kavı

Sevgiyle parlatsın

Bütün anlamları.


Fosforlupembekalem
Aday Memur
16 Şubat 2026 21:42

Sevmeye Başlayınca Birini

Metin Altıok

sevmeye başlayınca birini

kendimi yıkıp yeniden kurarım


Fosforlupembekalem
Aday Memur
16 Şubat 2026 21:44

Göz

Şu bizim dışa dönük gözümüz,

Bir daldan bir orman çıkaran

Usumuza her zaman.

Şu bizim bulup seçen gözümüz,

bir kuşu yüzlerce yapan.

Bir kanatla göğünü durmadan kımıldatan,

Bak çapak tutmuş sevgiyi çoğaltmaktan.

Şu bizim çok arayan gözümüz,

Baktığında karıştıran kendini.

Aldatılan, yadsınan, başımıza vurulan.

Bir yas çıkarır ortaya yaşamasından;

Suskun ve gizemli,

Küflü bir kitap gibi yazısı okunamayan

METİN ALTIOK

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Metin Altıok ŞiirleriMüziğin GüncesiAkmeczup şiirleri

Sözlük

itaat et rahat et 1 kıskanırım seni ben 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 bana dünyaları sen bağışladın 1 şu an çalan şarkı 1 memurlar.net gelen kutusu 1 Quartile 1 Tv kumandası uzakta diye saçma sapan reklam izlemek 1 gel hadi gel 1 hah sen eksik kalmıştın 1

Son Haberler

İzmir'deki İZBETON soruşturmasında 22 şüpheliye adli kontrolMaden ocağında göçük: Bir işçi kurtarıldı, bir acı haber geldiİki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildiAnkara'da anlamlı 'Aile Buluşması: Evlenecek gençler uzmanlarla buluştuKan donduran görüntüler: Aracıyla kavga edenleri ezdi

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak