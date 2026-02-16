Bir kadrolu öğretmen ingilterede öğretmenlik yapabilir mi?

tam anlamadım. yalnız şunu da belirteyim. bu ülke yabancı dil şartı istiyor galiba. (ingilizce) dediğim gibi ben bu ülkeye gitmek istemiyorum o sebepten bakmadım bile. (hatırlamıyorum net yani) ama istiyordur diye düşünüyorum. gerçi ben sağlıyorumdur istiyorsada. ama gene de pek istemedim bu memlekete gitmeyti.

kılavuza bakın isterseniz.

hafif göz gezdirdim şöyle bir açıklama ya denk geldim avrupa için:

* Tablo-1?de belirtilen ülke gruplarında görevlendirilmek üzere başvuru yapacak adaylardan sınav

başvurusunda dil belgesi istenmeyecektir. Ancak Temsil Yeteneği Sınavı sonucunda başarılı

olarak yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanan adayların yurt dışında görevlendirilebilmesi

için sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar başvuru yaptığı ülke grubu için

aşağıda belirtilen dil belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir:

kılavuz linki: https://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_12/16140244_ogretmenkilavuzu2026.pdf