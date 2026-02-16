Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Bir kadrolu öğretmen ingilterede öğretmenlik yapabilir mi?


16 Şubat 2026 21:49
Bir kadrolu öğretmen ingilterede öğretmenlik yapabilir mi?

Biliyosunuz diyanetle birlikte avrupada görev yapan bir sürü imam falan var. Öğretmenlerde böyle bir durum var mı sınavla veya başka bir şeyler İngilterede öğretmenlik yapabilir miyim? maaşlı olarak


kimuni
Genel Müdür
16 Şubat 2026 21:55

ben bu ülkeye gitmek istemediğim için bilmiyorum detaylı durumu ama mümkün tabi yurtdışı öğretmenlik sınavını kazanırsanız ve ordada ihtiyaç varsa.

bunun için 5 yıl tecrübe şartı da var.


freudandmothers
16 Şubat 2026 21:57

yani maaşımı da türkiye devleti mi veriyor ve ayrıca mesela trdekiyle aynı maaşı verirse orda geçinmek zor olur daha fazla maaş veriyorlardır dimi?

kimuni
Genel Müdür
16 Şubat 2026 21:59

yurtdışı aylığı ile birlikte burdaki maaş da devam ediyor kazanmanız durumunda.

yurtdışı aylığı nın yapılan son günvcellemeleri bilmiyorum ama her ülkeye göre farklılık arzetmekle birlikte yaklaşık olarak 2 bin dolar civarı.

kimuni
Genel Müdür
16 Şubat 2026 22:01

ve evet maaşınızı Türkiye devleti veriyor. Çünkü bakanalıklararası komisyon ile görevlendirme oluyorsunuz ama hangi devletin bakanlıklararası komisyonu : tabiiki Türkiye devletinin.


freudandmothers
16 Şubat 2026 22:07

umarım başıma şundan gelir

kimuni
Genel Müdür
16 Şubat 2026 22:12

tam anlamadım. yalnız şunu da belirteyim. bu ülke yabancı dil şartı istiyor galiba. (ingilizce) dediğim gibi ben bu ülkeye gitmek istemiyorum o sebepten bakmadım bile. (hatırlamıyorum net yani) ama istiyordur diye düşünüyorum. gerçi ben sağlıyorumdur istiyorsada. ama gene de pek istemedim bu memlekete gitmeyti.

kılavuza bakın isterseniz.

hafif göz gezdirdim şöyle bir açıklama ya denk geldim avrupa için:

* Tablo-1?de belirtilen ülke gruplarında görevlendirilmek üzere başvuru yapacak adaylardan sınav

başvurusunda dil belgesi istenmeyecektir. Ancak Temsil Yeteneği Sınavı sonucunda başarılı

olarak yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanan adayların yurt dışında görevlendirilebilmesi

için sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar başvuru yaptığı ülke grubu için

aşağıda belirtilen dil belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir:

kılavuz linki: https://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_12/16140244_ogretmenkilavuzu2026.pdf

freudandmothers
16 Şubat 2026 23:00

dil konusunda kendimi bir çok sınavda kanıtladım o konuda bir problem yok endişelendiğim mevzu mutlaka londrada ya da yakın yerlerde görev almam gerekiyo ve burada eğitimde rahatlığa alıştık muhtemelen orada daha sıkı ve daha çok emek veriliyordur ders işlenirken onu becerebilir miyim ondan emin değilim

