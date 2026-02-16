Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

EKPSS'ye başvurdum ama girmek istemiyorum


16 Şubat 2026 22:08
EKPSS'ye başvurdum ama girmek istemiyorum

2024'de ekpssye girmiştim 90,7 puan almıştım.Şimdi 2026 ekpssye de başvurdum ama sınava girmek istemiyorum.Ekpss 4 yıl geçerliliğini koruyor ama sınava başvurup girmezsem 2024'deki sınav puanım boşa gider mi?

Çok Yazılan Konular

Engelli raporundaki çalıştırılamayacağı işlerin niteliği boş olması

Sözlük

memurlar.net gelen kutusu 1 hah sen eksik kalmıştın 1 aman be 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 gel hadi gel 1 seni seviyorum demenin türlü halleri 1 itaat et rahat et 1 film gibi 1 Quartile 1 hatasını anlayıp özür dileyen kimse 1

Son Haberler

2026 Yılında Kamu Personeli İçin Engellilik İndirimleri Ne Kadar Olacak?17 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!AK Partili Yayman: Türkiye'de erken seçim olmayacakİçişleri Bakanlığı'nda yeni özel kalem müdürü belli oldu

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak