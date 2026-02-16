Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yüksek lisans ve doktora mezunlarının arttırımlı ek ders durumu.


16 Şubat 2026 22:28
iyi akşamlar arkadaşlar kadrolu öğretmen olup y.lisans ya da doktora mezunu olanlardan görevlendirme (il mem ya da ilçe memde) çalışıp ek dersi arttırımlı alan var mı?


Deniz.Akkaya
Aday Memur
16 Şubat 2026 22:48
bu görevlendirmenize bağlı bir şey değil ki, kadronuzun bulunduğu okula dilekçe yazın, ekine de diplomanızı koyun, kbsde yapılacak basit bir işlem, pes bundan da öğretmen mağdur edilir mi

hasan1374
Memur
16 Şubat 2026 23:19

hocam okulum biliyor ama vermiyor.


Deniz.Akkaya
Aday Memur
16 Şubat 2026 23:25
o zaman ilçeye dilekçe yazın, vermeme gibi bir durumu olamaz

hasan1374
Memur
16 Şubat 2026 23:27

hocam siz dediğim durumda ve arttırımlı alıyor musunuz


Deniz.Akkaya
Aday Memur
16 Şubat 2026 23:28
evet okul size ne açıklama yapıyor ödememe nedeni ile ilgili illa ki konuşmuşsınızdur

Lalo Salamanca
Şef
17 Şubat 2026 00:04

Önce okula dilekçe yazın, eğer olumsuz yanıt verilerse ilçeye yazın orada halledilir, müdürünüz ya mevzuat nedir bilmeyen bir vasıfsız ya da kötü niyetli birisi

hasan1374, 59 dk. önce

