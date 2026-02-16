Yüksek lisans ve doktora mezunlarının arttırımlı ek ders durumu.

bu görevlendirmenize bağlı bir şey değil ki, kadronuzun bulunduğu okula dilekçe yazın, ekine de diplomanızı koyun, kbsde yapılacak basit bir işlem, pes bundan da öğretmen mağdur edilir mi

bu görevlendirmenize bağlı bir şey değil ki, kadronuzun bulunduğu okula dilekçe yazın, ekine de diplomanızı koyun, kbsde yapılacak basit bir işlem, pes bundan da öğretmen mağdur edilir mi