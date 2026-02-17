intiharlar

yahu bize ne oluyor boyle? hergun hergun intihar haberi duymaktan psikolojim bozuldu. cogu gencecik adam colugu cocugu olanlar olmayanlar. gencliginin baharinda en mutlu olmasi gereken zamanda nasil canlarina kiyabiliyorlar? yetkililer neden bisey yapmaz duymaz. basit bi taziye mesajiyla gecistirirler aklim almiyor. bu yaz tayinciyim 58 tercih yapacağım şimdiden stresi var acaba kacinci tercihim cikacak, yetistirebilecek miyim islerimi. izne istedigim zaman çıkabilecek miyim evimi tutabilecek miyim. daha 5 ay var. allah sonumuzu iyi etsin. gezip dolasalim desek para yetmiyor gönlümuzce. evimizde duralim desek afakanlar basiyo coluk cocugun cani sıkılıyor kucuk ilcedeyiz. meslekten once borcum da yoktu. simdi hem seker hastasi hem borcluyum. gene de sukur halimize. kimseyi o duruma düşürmesin rabbim.

yahu bize ne oluyor boyle? hergun hergun intihar haberi duymaktan psikolojim bozuldu. cogu gencecik adam colugu cocugu olanlar olmayanlar. gencliginin baharinda en mutlu olmasi gereken zamanda nasil canlarina kiyabiliyorlar? yetkililer neden bisey yapmaz duymaz. basit bi taziye mesajiyla gecistirirler aklim almiyor. bu yaz tayinciyim 58 tercih yapacağım şimdiden stresi var acaba kacinci tercihim cikacak, yetistirebilecek miyim islerimi. izne istedigim zaman çıkabilecek miyim evimi tutabilecek miyim. daha 5 ay var. allah sonumuzu iyi etsin. gezip dolasalim desek para yetmiyor gönlümuzce. evimizde duralim desek afakanlar basiyo coluk cocugun cani sıkılıyor kucuk ilcedeyiz. meslekten once borcum da yoktu. simdi hem seker hastasi hem borcluyum. gene de sukur halimize. kimseyi o duruma düşürmesin rabbim.