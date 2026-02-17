Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Polis Sorunlarının tek çözümü Cumhurbaşkanı


17 Şubat 2026
Polis Sorunlarının tek çözümü Cumhurbaşkanı
Efkan Ala geldi, Süleyman soylu geldi şimdi de Mustafa çiftçi geldi. toplantılar yapılıyor her konu konuşuluyor. çalışma sistemi düzenleniyor polisin özlük hakları iyileştirme yapılıyor diye ulusal basında sayısız haber yapılıyor.hep çalışmalar devam ediyor dan öteye geçmiyor. bu konuda şunu net anladık ki mücadele bakanlık düzeyinde olmamalı cumhurbaşkanına doğrudan ulaşmak lazım yoksa yok bu açık ve net.... Ali Yerlikaya jandarma ile maaşların eşitlenecek arada 20 bin TL fark var dedi 2025 Aralık ayında açıklama yapacak duyuracağım dedi duyurmadı orijinal 4 gruplu 12 36 sistemine 2026 Ekim de geçilecek dedi bakan dediğişti Sakar şakir filimde Alişen kira almak için daireye gider Sevda hanım 3 aylık da hasan Emmi döneminden kaldı der onuda ister kiracı sevda o 3 aylık hasan Emmiyle öldü canım der bu replik geldi aklıma 2026 Ekim ayında 4 Grublu 12 36 sistemini beklemek buna döndü ben söz vermedim diyecek şimdiki bakan... mücadele Cumhurbaşkanına ulaşmak onu anladım yoksa sorun çözülmez...

yinemiamcalar
Şef
17 Şubat 2026

Sağır sultan bile duydu bizi bence cbnin haberi vardir


Bigballon
Aday Memur
17 Şubat 2026

Hala umudu olan meslektaşlarımı görmek beni hem üzüyor hem de umutlandırıyor maalesef bize hiçbir şey vermezler vermeyecekler de arkadaşlar biz üvey evladız her konuda biz öne atılırız hep bizden fedakarlık beklenir ama hiç bize verilmez hep bizden alınır gençliğimiz alınır enerjimiz umutlarımız uykularımız alınır ailemizle geçirmemiz gereken zamanımız alınır ama hiç verilmez verilmeyecek de en fazla ağzımıza bi bal çalınır gerisi gelmez gelmeyecek de bunu açık açık telaffuz eden de kötülenir ayıplanır parayla yapılacak meslek değil gönül işi vatan sevgisi denir ama karın da bunlarla maalesef doymuyor keşke doysa öyle olsaydı en çok cebi karnı gönlü doyan bizler olurduk saygılarımla


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
17 Şubat 2026
Başkanın haberi yok mu ZANNEDİYORSUNUZ...???
Toplam 3 mesaj

