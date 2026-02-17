Polis Sorunlarının tek çözümü Cumhurbaşkanı

Efkan Ala geldi, Süleyman soylu geldi şimdi de Mustafa çiftçi geldi. toplantılar yapılıyor her konu konuşuluyor. çalışma sistemi düzenleniyor polisin özlük hakları iyileştirme yapılıyor diye ulusal basında sayısız haber yapılıyor.hep çalışmalar devam ediyor dan öteye geçmiyor. bu konuda şunu net anladık ki mücadele bakanlık düzeyinde olmamalı cumhurbaşkanına doğrudan ulaşmak lazım yoksa yok bu açık ve net.... Ali Yerlikaya jandarma ile maaşların eşitlenecek arada 20 bin TL fark var dedi 2025 Aralık ayında açıklama yapacak duyuracağım dedi duyurmadı orijinal 4 gruplu 12 36 sistemine 2026 Ekim de geçilecek dedi bakan dediğişti Sakar şakir filimde Alişen kira almak için daireye gider Sevda hanım 3 aylık da hasan Emmi döneminden kaldı der onuda ister kiracı sevda o 3 aylık hasan Emmiyle öldü canım der bu replik geldi aklıma 2026 Ekim ayında 4 Grublu 12 36 sistemini beklemek buna döndü ben söz vermedim diyecek şimdiki bakan... mücadele Cumhurbaşkanına ulaşmak onu anladım yoksa sorun çözülmez...

