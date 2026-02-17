Borsa oynayacaksanız...

Gündem \ Ekonomi
17 Şubat 2026 09:59
bazı konular var onları burada paylaşmak isterim ki, böyle ce borsaya yeni giren arkadaşlara yardımcı olunmuş olunur.


17 Şubat 2026 10:00

Öncelikle burada yazılanlar YATRIM TAVSİYESİ FİLAN DEĞİLDİR. OLAMAZ.


17 Şubat 2026 10:09

1- KREDİLİ OYNAMAYIN. Kesinlikle böyle bir topa girmeyin. Eminin yaa uçacak kaçacak bu ya diye düşünmeyin, düşünüpte size söyleyenlere itimat etmeyin.

Diyelim ki, birisi geldi "XYZ Hissesi uçacak ben bunun tahtacısını biliyorum." dediğini düşünelim. O birisi niye böyle bir (kendince) değerli fikri sana söylemiş olsun ki. Neden kendi gidip oynamayıp ta size söylüyor ki.

Bunu bir düşünün, varsa aklınıza takılan ve sabahlara kadar düşündürüyor ise yine KREDİLİ oynamayın. Paranızla oynayın. En azından aksi bir durumda zamanınız olur.

Burada KREDİLİ derken neyi kast ediyorum, Kredili ne demek diye düşünenler olabilir.

KREDİLİ adı üstünde, kredi görünen herşey. Paranız yok mu. Borsa oynamayın. Yani borsa oynamaya mecbur da değiliz. Paranız olunca YATIRIM mantığı ile hareket edebilirsiniz.

Borsada kredili işlem, yatırımcılara finansal piyasalarda daha fazla sermaye kullanma fırsatı sunan bir uygulamadır. Bu işlem, yatırımcıların sahip oldukları sermayenin üzerine borç alarak daha büyük pozisyonlar açmalarını sağlar. Dikkat edin size birileri borç veriyor oluyor ve o borcu o gün kapatılması istenir. Paranız varsa o borcu ödersin. Eee zaten paran varsa ne diye Kredili oynayayım ki. Bu açgözlülüğe ne gerek var ki.

devam ederim:)

