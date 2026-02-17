Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

GİH Sınıfındaki Düz Memura Evrak Getir-Götür Görevi Verilebilir mi?


17 Şubat 2026 11:36
GİH Sınıfındaki Düz Memura Evrak Getir-Götür Görevi Verilebilir mi?

Merhaba değerli arkadaşlar,

Kurumumuzda Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında görev yapan memurlara zaman zaman ?evrak getir-götür?, dosya taşıma veya servis niteliğinde işler verilebiliyor.

Bu konuda kafamı kurcalayan bazı sorular var:

GİH sınıfındaki bir memura evrak getir-götür görevi verilmesi mevzuata uygun mudur?

Bu tür işler yardımcı hizmetler kapsamında mı değerlendirilmelidir?

Görev tanımı dışında bu tür işler sürekli olarak yaptırılabilir mi?

Böyle bir durumda itiraz hakkımız var mı? Varsa nasıl bir yol izlenmeli?

657 sayılı Kanun çerçevesinde görev tanımı, hizmet sınıfı ve kadro unvanı esas değil midir? Özellikle sürekli şekilde evrak taşıma işi yaptırılması hukuken ne kadar doğrudur?

Benzer durumu yaşayan arkadaşlar varsa tecrübelerini ve varsa emsal görüşleri paylaşabilir mi?

Şimdiden katkı sunan herkese teşekkür ederim.


Karizmaunl
Genel Müdür
17 Şubat 2026 11:53

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfı tanımı şu şekildedir:

Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya eşyayı taşımak ve yerleştirmek gibi hizmetleri yapanlarla; koruma ve güvenlik hizmetleri dışında kalan ve kurumlarda genel politika dışında kalan hizmetleri ifa ile görevli olanları kapsar.

Bu madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere, yazı ve dosya dağıtmak, bunları toplamak ve eşya taşımak gibi fiziksel güç gerektiren işler Yardımcı Hizmetler Sınıfının görev tanımına girmektedir.

Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan bir memura bu işlerin sürekli bir görev olarak verilmesi, kanunun 45. maddesinde yer alan hiçbir memur sınıfının dışında çalıştırılamaz hükmüne aykırılık teşkil eder. Dolayısıyla evrakın içeriğini yönetmek sizin göreviniz iken, o evrakı fiziksel olarak katlar arasında taşımak mevzuata göre sizin sınıfınızın işi değildir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı Yazalım2026 Temmuz Memur Zammı2026 Yılı SGK Banka PromosyonlarıSGK - İŞKUR 2026 Promosyon2027 Diriliş Yılı Olacaktır! Derece Kademem 1 1Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur temmuz zam oranıSağlık Lisansiyeri Maaş Düzenlemesi

Sözlük

film gibi 1 Çok istenilen bir şeyin olmaması 1 bana dünyaları sen bağışladın 1 hatasını anlayıp özür dileyen kimse 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 şu an çalan şarkı 1 aman be 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 itaat et rahat et 1 Tv kumandası uzakta diye saçma sapan reklam izlemek 1

Son Haberler

Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanıBaklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitlediİstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruduCİMER 23 Nisan Ödüllü Resim Yarışmasına Başvurular BaşladıBahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak