GİH Sınıfındaki Düz Memura Evrak Getir-Götür Görevi Verilebilir mi?

Merhaba değerli arkadaşlar,

Kurumumuzda Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında görev yapan memurlara zaman zaman ?evrak getir-götür?, dosya taşıma veya servis niteliğinde işler verilebiliyor.

Bu konuda kafamı kurcalayan bazı sorular var:

GİH sınıfındaki bir memura evrak getir-götür görevi verilmesi mevzuata uygun mudur?

Bu tür işler yardımcı hizmetler kapsamında mı değerlendirilmelidir?

Görev tanımı dışında bu tür işler sürekli olarak yaptırılabilir mi?

Böyle bir durumda itiraz hakkımız var mı? Varsa nasıl bir yol izlenmeli?

657 sayılı Kanun çerçevesinde görev tanımı, hizmet sınıfı ve kadro unvanı esas değil midir? Özellikle sürekli şekilde evrak taşıma işi yaptırılması hukuken ne kadar doğrudur?

Benzer durumu yaşayan arkadaşlar varsa tecrübelerini ve varsa emsal görüşleri paylaşabilir mi?

Şimdiden katkı sunan herkese teşekkür ederim.