Araştırma Görevlisinin Belediyeye Nakli Mümkün Müdür?


17 Şubat 2026 13:10
Herkese merhaba.

Memurlar için bir kurumdan diğerine nakil söz konusuymuş. Sanırsam bu durum akademik personel içinde geçerli. Kafamı karıştıran mevzu ise ben 33/a bir araştırma görevlisi değilim. 50/d'liyim. Hal böyleyken ben de belediyelere nakil yapabilir miyim. -Bu arada mühendisim.- Süreç hakkında bilgi verebilir misiniz?

Herkese şimdiden çok teşekkür ederim.

