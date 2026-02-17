Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Real Madrid başkanının mesajını okudu. :)

Jose Mourinho: "Florentino Perez ile çok iyi bir ilişkim var. Benfica ile sözleşme imzaladığımda bana mesaj atmıştı. Mesajda 'Yeniden üst düzey bir kulübe katılmana sevindim.' dedi."

yaaaa

bi de feneri üst düzey takım olarak görmeyen bu adamın basına karşı oturuşu vardı.