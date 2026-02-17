Tek seferlik verilen 450 bin TL maaş nasıl 100 k artırılır? DHMİ..

Havalimanında seyrüsefer sistemleriyle neredeyse hiçbir teknik bağı olmayan ama Ankara ile güçlü bağlantıları olduğu söylenen bir avukat şirketiyle 450 bin TL ve toplamda 250 milyon TLlik taahhüt sözleşmesi yapılması sonucu bir grubun 1. gruba geçirilmesi buna karşılık aynı güç sistemlerine hizmet veren makina biriminin tamamen dışarıda bırakılması gerçekten etik midir?

Elektrik birim yönetmeliğinin büyük bir kısmı terminal hizmetlerinin kapsamı alanında olmasına rağmen aynı benzerlikteki makinayı neden dışarıda bıraktınız ? Seyrüseferse ikisi de bariz hizmet vermiyor. Terminal hizmetleriyse neden sadece Elektrik birimi ayrıştırılıyor. Bu TBMM de veya diğer kamusal alanda gündeme gelmeyecek mi ?

Makina birimi de elektrik birimi gibi güç sistemlerinin sürekliliği için çalışan teknik bir birimdir. Buna rağmen görmezden gelinmesi hangi objektif kritere dayanmaktadır? Teknik katkı mı, yoksa başka kriterler mi belirleyici olmuştur?

Defalarca kurum tarafından sizin kazandığınız bir dava yoktur siz işletme hizmetinde bulunuyorsunuz denilmesine rağmen ne oldu da elektrik birimi bir anda toplantılara dahil edildi? Makina birimi neden dışarıda bırakıldı? Bu değişimin arkasında 500 kişinin kişi başı 450 bin TL vermesinin bir etkisi var mıdır yoksa yine tamamen tesadüf müdür?

Ayrıca kamu adına sorulması gereken başka bir soru daha var: 250 milyon TL lik bir taahhüdün devlet işlerine etki edebilme veya müdahale edebilme gücü var mıdır? Eğer yoksa bu büyüklükteki anlaşmaların amacı nedir varsa bunun sınırları ve denetimi nasıl sağlanmaktadır?

Eğer mesele gerçekten hak ediş ise ölçüsü nedir? Eğer mesele bağlantı ise bunun adı nedir?

Yoksa ekstra 100 bin TL maaş alabilmek için bizim de kişi başı 450 bin TL verip bir yerlerle güçlü bağlar kurmamız mı gerekiyor?

Kamu hizmetinde şeffaflık liyakat ve adalet beklemek artık fazla bir talep mi oldu yoksa biz mi yanlış anladık?