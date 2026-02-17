Gündem \ Hayata Dair
Isparta Haber: Isparta Lojman Satışı İhalesi Hakkında Bilgisi Olan Var mı?


17 Şubat 2026 14:27
Isparta Haber: Isparta Lojman Satışı İhalesi Hakkında Bilgisi Olan Var mı?

Merhaba,

Son günlerde birkaç haber sitesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü?ne ait lojmanların satışıyla ilgili bazı iddialar yer alıyor.

Haberlerde;

Bağımsız bölüm sayılarıyla ilgili çelişkiler olduğu,

Bazı dairelerin ihale edilmediği,

Aktif görevi olmamasına rağmen görev tahsisli lojman kullanan kişiler olduğu,

Oturulmadığı halde bazı lojmanların doluymuş gibi gösterildiği,

Süreçle ilgili kamu zararı iddialarının bulunduğu gibi konular gündeme getirilmiş.

Ben bu ihaleye katılmayı düşünüyorum. Bu Isparta lojman satışıyla ilgili daha net bilgisi olan var mı? Resmi bir açıklama ya da soruşturma var mı? İhaleye giren biri sonradan hukuki/idari bir sorun yaşar mı?

İsteyen olursa haber sitelerini paylaşabilirim. Tecrübeli arkadaşların yorumlarını bekliyorum.

