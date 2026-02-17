engeli vergi indiriminin taban teşvik ödemelerine yansıması nasıl

merhaba;Memur olarak hastane personelinin engelli maaş hesaplaması hakkında yardım rica ediyorum.

Aralık 2025 sonu itibari ile vergi dairesi başkanlığına gerekli başvurular yapılıp idareden onay alındı. çocuğumuz üzerine 1.derece vergi indirim hakkı kazanıldı. ilgili evrak hastane idaresine ulaştı.2026 ocak ayı maaşı zaten asgari ücret istisnasında oluğu için vergi kesilmeden yattı. ek olarak ödenen taban ve teşvik ödemeleri ocak 2025 de vergi kesilerek yattı, tamam dedik bunların hakedişi 2025 aralık ayına ait, başvuru aralık 2025 olduğu için saymamışlardır. itiraz etmedik. 2026 şubat maaşı da asgari ücret istisnası nedeniyle yine vergi kesilmeden yattı. bordro aylık vergi matrahı engelli vergi indirim düşülmüş hali ile 22000TL. ocak ayına ait ek ödenen taban ödemesinin brüt matrahı 5600 TL, Bu ödemeye %15 gelir ve damga vergisi hesaplanmış , çıkan verginin ortalama yarısı engelli indirimi diye çıkarılmış. gerisi brütten düşülerek ödeme yapıldı. sorum şu, asgari ücret istisnası ile birlikte engelli vergi indirimi uygulanırken asgari ücret istisnası düşüldükten sonra matrahtan 12000TL düşülmesi gerekmiyor mu? yani zaten maaştan vergi indirimi istisnasından yararlanacak bir matrah kalmamışken ek ödemelerden engelli indiriminin mahsup edilmesi gerekmez mi ? neden gelir vergisinin bir kısmı kesinti olarak uygulanıyor. (2026 ocak teşvik ödemesi bordrosu çıkmadığı için orada ne kesildi, kesilmedi göremiyoruz.)yada bunun farklı bir hesabı varsa yazabilir misiniz?