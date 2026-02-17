Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

BUGÜN YATAR MI ?


17 Şubat 2026 15:30
BUGÜN YATAR MI ?

Arkadaşlar meclise sunulan memurlara yılda iki defa asgari ücret tutarındaki ikramiye bugün yatar mı ?

Çok Yazılan Konular

Size Çok Garip Bir Sorum OlacakL Tipi Cezaevinde Yapılan HaksızlıklarAdliyelerde Görevli Sosyal Çalışmacı Maaşları ve Çalışma Koşulları Hakkında Bilgi TalebiMazeret TayiniYeşil Pasaport İnfaz Ve Koruma Memuru İçinAçtığım konu ne sebeple kapatıldı?İcra Disiplin SoruşturmasıDün Şöyle Bir Haber Gördüm:

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 mavi balina oyunu 1 babalık part-time annelik full-time 1 itaat et rahat et 1 Quartile 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 Çok istenilen bir şeyin olmaması 1 seni seviyorum demenin türlü halleri 1 aman be 1 yalancı yarim 1

Son Haberler

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecekMersin'de kuvvetli yağış istinat duvarını yıktıDMM, CİMER hakkındaki iddiaları yalanladıHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan faiz ödemelerine ilişkin açıklamaİbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak