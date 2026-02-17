Kurumlar arası geçiş

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
17 Şubat 2026 16:22
üniversite kütüphanesinden halk kütüphanesine geçiş yapılabiliyor mu


Burak Eker67
17 Şubat 2026 16:59

üniversite çakılı kadrodur bakanlık ise değildir. üniversite kütüphasesi bağlı bulunduğunuz üniversiteye, halk kütüphanesi kültür turizm bakanlığına bağlı olduğundan çok zor.


Sinc4p
17 Şubat 2026 17:51

Biri üniversite biri bakanlık, gecemezsin. Karşılıklı muvafakat filan işleri var 1/1000 ihtimal


lalecakal
18 Şubat 2026 08:25

teşekkür ederim

