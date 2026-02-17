Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

kurumlararası geçiş


17 Şubat 2026 16:22
kurumlararası geçiş

üniversite kütüphanesinden halk kütüphanesine geçiş yapılabiliyor mu


Burak Eker67
Daire Başkanı
17 Şubat 2026 16:59

üniversite çakılı kadrodur bakanlık ise değildir. üniversite kütüphasesi bağlı bulunduğunuz üniversiteye, halk kütüphanesi kültür turizm bakanlığına bağlı olduğundan çok zor.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Çakılı üniversite kadrosunda yer değiştirme nasıl olur?Teknikerlik2026 naklen atama kontejyanları üniversitekurumlararası geçişYÖK Merkezi Gys Sınavına Hazırlanan Var mı? Nasıl Çalışıyorsunuz?

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 Quartile 1 Tv kumandası uzakta diye saçma sapan reklam izlemek 1 seni seviyorum demenin türlü halleri 1 film gibi 1 itaat et rahat et 1 bana dünyaları sen bağışladın 1 gel hadi gel 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 hatasını anlayıp özür dileyen kimse 1

Son Haberler

Görevi sırasında rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybettiEğitim-Bir-Sen: Ramazan ayından duyulan rahatsızlık şaşırtmıyorAltının kilogram fiyatı 7 milyon 280 bin liraya düştüPolis ve güvenlik görevlisine 'altın rüşveti' davası: 12'şer yıl hapis istendiBakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak