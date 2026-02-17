Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

ACIKÖĞRETİM TARIM BÖLÜMÜ ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKNİKER OLUR MU?


17 Şubat 2026 16:48
ACIKÖĞRETİM TARIM BÖLÜMÜ ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKNİKER OLUR MU?

Arkadaşlar açıköğretim mezunu tarım bölümü tekniker ünvanına gecebilirmi? Soru Şu tekniker ünvanı için meslekyüksek okulu veya teknik meslekyüksekokulu olması gerekmiyomu düşünceleriniz nedir?

