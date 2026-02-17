Edirne L tipi cezaevi

BAHSİ GEÇEN CEZAEVİ EDİRNE L TİPİ CEZAEVİ'DİR

anlatılanların eksiği var fazlası yok bakanlık tarafından müfettiş görevlendirilmeli memurların sorunları teker teker dinlenmeli gereken yapılmalıdır bahsi geçen kurumda

memurlar ile küçümseyici alaycı dille konuşan vardiyada çalışan bir arkadaşımıza tutanak tutacak birşey bulamadığı için ayakabısını bahane edip tutanak tutup haftanın beş günü yanında sivil ayakabı ile dolaşan habercisinin ayakabısını sorun etmeyen sorumlu başmemur var

kurumda vardiyacıların sorunlarına tamamen kayıtsız kalan kurum müdürü var

vardiyasında yaşanan sorunlar ile ilgilenmeyen tek derdi daha fazla yükselmek olan vardiya başmemuru var

Özellikle vardiyada çalışan memur arkadaşlara durum konu farketmez taktığı zaman farklı sebeplerden 5 6 tutanak tutup

Ses tonunu üslubunu kontrol edemeyip memurlarla sert bir tavır takınan kurum ikinci müdürü var

Bahsi geçen kurumda vardiyacı arkadaşların sorunlarına kayıtsız kalan yoğun iş yükü yükleyen ceviz kabuğunu bile doldurmayacak sebeplerden tutanak tutup mobing yapan 8:30 17:30 çalışan memur arakadaşlarımızla vardiyacı arkadaşlarımız arasında ikilik yaratan bir idare var