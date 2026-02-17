Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Tekniker kadrosundayım, ingilizce mühendislik okuyabilir miyim zor olur mu?


17 Şubat 2026 17:23
Tekniker kadrosundayım, ingilizce mühendislik okuyabilir miyim zor olur mu?

Arkadaşlar merhaba, biliyorsunuz DGS puanları yüksek, ama İngilizce mühendisliği kazanabilirim diye gözüm kesiyor, acaba kayıt yaptırsam okurken zorlanır mıyım? mühendislik bitirirsem mühendis kadrosuna atanmasam bile mali haklarını alırım belki de mühendise yakın maaş alma imkanım olur.

