Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

PUAN SİSTEMİ mahkeme kararıyla kaldırıldı ! ?


17 Şubat 2026 18:47
PUAN SİSTEMİ mahkeme kararıyla kaldırıldı ! ?
Puan sisteminin mahkeme kararıyla kaldırıldığı iddiaları mevcut ?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerİpkalar Ne Zaman Belli Olacak?ayakkabisi tasinan kaymakamdan aciklamaGönlümüzden Geçen Bir Atama YönetmeliğiMaaş eşitlenmesiKariyer mesleklerde POLİSİN en altta kalmasıRaporlu gün sayısıintiharlar2026 Mazeret Atamasi ile ilgili

Sözlük

Tv kumandası uzakta diye saçma sapan reklam izlemek 1 şu an çalan şarkı 1 aman be 1 Quartile 1 itaat et rahat et 1 hatasını anlayıp özür dileyen kimse 1 kıskanırım seni ben 1 yalancı yarim 1 mavi balina oyunu 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1

Son Haberler

KBÜ kuraklıkla mücadelede yol haritasını açıkladıBorsa günü düşüşle tamamladıAziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 12'nci duruşması sona erdiÖzvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor'Sahte oturum belgesi' düzenleyen 10 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak