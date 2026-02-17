Performans puanı hk.

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
selamlar performans puanında puan sonucunda 3 amir gözüküyor 1. amir komiser 2. amir başkomiser 3. amir ilçe müdürü puanım 4,65 gelmiş bu durumda 3 amirde mi değerlendirdi yoksa sadece komiser ve başkomiser mi ona göre itiraz edicem.Onu nasıl öğrenebilir .puan öncesi 2 amir gözüküyordu sistemde


1 olsa ne yazar 5 olsa ne yazar. Maaş önemli sıkıntısız bir şekilde eve gidip gelmeye bakmak gerekiyor.

onu öğrenemezsin itiraz dilekçeni elden personel şubeye ver . Sayın müdür itirazını kabul ederse yüksek puan vermek zorundalar . puan veren amirler değişir itirazda

değişen amir beni nekadar tanıyor da puan verecek tanıyan zaten kişisel hırsları peşinde :)))))
onu öğrenemezsin itiraz dilekçeni elden personel şubeye ver . Sayın müdür itirazını kabul ederse yüksek puan vermek zorundalar . puan veren amirler değişir itirazda

tanımak tanımamak değil konu . hakkını neyse almak değil mi . değişmez ise ne anlamı kaldı peki ? yönetmelikte değişir yazıyor. personel şubede ona göre tekrar puanlama yapacak amir tanımlıyor
değişen amir beni nekadar tanıyor da puan verecek tanıyan zaten kişisel hırsları peşinde :)))))

performans amirleri iki 1 tanede olabilir, 2 tanede olabilir 3 tanede olabilir... mesela polis merkezinde suç araştırma büro da çalışan biri için büro amiri varsa büro amiri 1. amirdir, polis merkezi amiri 2. amirdir. ilçede ise ilçe emniyet amiri/müdürü 3. amirdir.. büro amiri yoksa polis merkezi amiri 1. amir ilçe emniyet amiri 2. amirdir. ilk puanı 1. amir verir. 2. amir isterse 1. amirin verdiği puanı aynen onaylar. (1. amirin değerlendirmesine katılıyorum butonu var, onu tıklarsa o da aynı puanı vermiş olur).. isterse yeniden puan verir. 1. amirden daha yüksek veya daha düşük puan verebilir, 3. amir de aynı yöntemle değerlendirir.. 3 amir varsa 3 amirin verdiği puanların ortalaması senin performans puanındır.. genelde 1. amirin puanına katıl bıtonununtıklarlar ve 1. amir ne verdiyse o kabul edilir... ama katılmak istemezse, örnegin 1. abir 4 verdi, 2. amir 5 verdi diyelim. performans puanın 4.50 dir...

