17 Şubat 2026 19:46
Eş durumu

Merhaba. Ben sağlık bakanlığında sözleşmeli personelim eşim ise kamu işçisi. Eş durumu tayini isteyebilir miyim eşimin yanına?


17 Şubat 2026 20:06

Aynı durumda olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim

