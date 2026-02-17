KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

MSB Büro Personeli İlanı


17 Şubat 2026 19:51
MSB Büro Personeli İlanı

Kurumda çalışan arkadaşlar şartlar hakkında bilgi verebilir mi? Açıklanan mülakata kalanlar listesine baktığımda puanların çok düşük olduğu görülüyor. Bunun özel bir nedeni var mı?

Çok Yazılan Konular

DHMİ dışında en iyi maaş ve haklara sahip düz memurluk hangisiKGM büro maaşıKarayolları hakkında2025/2 Sanayi ve teknoloji bakanlığına atanan mühendislerKGM kars atananlarKGM diyarbakır büro personeline atananlarAçıköğretimden lisans okuyup memur olmak için bölüm önerisiAnkara KGM asil kazananlar size sesleniyorum!Erzurum DSİ'de çalışan var mı?KPSS 2026 lisans

Sözlük

babalık part-time annelik full-time 1 itaat et rahat et 1 kıskanırım seni ben 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 hah sen eksik kalmıştın 1 şu an çalan şarkı 1 gel hadi gel 1 bana dünyaları sen bağışladın 1 film gibi 1 Tv kumandası uzakta diye saçma sapan reklam izlemek 1

Son Haberler

Bakanlıktan 'Antalya'da fahiş hesap' açıklaması: Müşteriye ceza kesilmediBeyaz Saray: İran ile görüşmelerde ilerleme kaydedildiAdana'nın Feke ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiÖcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak