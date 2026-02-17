Mahkeme Kararıyla Kazandığım Öğretim Görevlisi Kadrosu - Muvafakatle Geçişte İstinaf/Danıştay Riskin

Kamu Personeli \ Akademik Personel
17 Şubat 2026 20:18
Merhaba arkadaşlar,

Bir konuda bilgi ve önerilerinize ihriyacım var. Konu kısaca şöyle:

Karadeniz Teknik Üniversitesi?nde öğretim görevlisi kadrosu için yapılan sınava girdim. Ön değerlendirme aşamasında birinci sıradaydım. Ancak mülakat sonucunda düşük not verilerek üçüncü sıraya düşürüldüm.

Bu işlem üzerine Trabzon İdare Mahkemesi?nde dava açtım ve bilirkişi raporu doğrultusunda davayı kazandım.

Bunun üzerine dosya istinafa taşındı. Süreç devam ederken KTÜ tarafından aranarak atama işlemleri için evraklarım istendi. Evrakları gönderdim. Ardından muvafakat işlemleri için mevcut görev yaptığım kurum olan Adıyaman Üniversitesi?ne yazı gönderildi.

Edindiğim bilgiye göre mahkeme kararının uygulanması kapsamında 30 gün içerisinde atamamın yapılması gerekiyormuş; aksi halde hak kaybı doğabileceği belirtiliyor.

Burada kafama takılan husus şu:

Eğer muvafakatname ile geçiş yaparsam ve sonrasında istinaf ya da Danıştay aşamasında karar bozulursa, eski kurumuma geri dönüş hakkım olur mu?

Bu konuda tecrübesi olan veya idare hukuku açısından bilgi sahibi olan hocalarımızın görüşlerini rica ediyorum.

Şimdiden teşekkürler.


17 Şubat 2026 20:22
Öğretim Görevliliği alımlarında mülakat var mı ki?
