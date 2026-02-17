Kamu Personeli \ Akademik Personel
Mahkeme Kararıyla Kazandığım Öğretim Görevlisi Kadrosu


17 Şubat 2026 20:18
Mahkeme Kararıyla Kazandığım Öğretim Görevlisi Kadrosu

Merhaba arkadaşlar,

Bir konuda bilgi ve önerilerinize ihriyacım var. Konu kısaca şöyle:

Karadeniz Teknik Üniversitesi?nde öğretim görevlisi kadrosu için yapılan sınava girdim. Ön değerlendirme aşamasında birinci sıradaydım. Ancak mülakat sonucunda düşük not verilerek üçüncü sıraya düşürüldüm.

Bu işlem üzerine Trabzon İdare Mahkemesi?nde dava açtım ve bilirkişi raporu doğrultusunda davayı kazandım.

Bunun üzerine dosya istinafa taşındı. Süreç devam ederken KTÜ tarafından aranarak atama işlemleri için evraklarım istendi. Evrakları gönderdim. Ardından muvafakat işlemleri için mevcut görev yaptığım kurum olan Adıyaman Üniversitesi?ne yazı gönderildi.

Edindiğim bilgiye göre mahkeme kararının uygulanması kapsamında 30 gün içerisinde atamamın yapılması gerekiyormuş; aksi halde hak kaybı doğabileceği belirtiliyor.

Burada kafama takılan husus şu:

Eğer muvafakatname ile geçiş yaparsam ve sonrasında istinaf ya da Danıştay aşamasında karar bozulursa, eski kurumuma geri dönüş hakkım olur mu?

Bu konuda tecrübesi olan veya idare hukuku açısından bilgi sahibi olan hocalarımızın görüşlerini rica ediyorum.

Şimdiden teşekkürler.


StMngr
Editor
17 Şubat 2026 20:22
Öğretim Görevliliği alımlarında mülakat var mı ki?

arastirmagorevlisiii
Daire Başkanı
18 Şubat 2026 11:08

Yazılı sınavdan bahsediyor.

StMngr, 3 gün önce
Öğretim Görevliliği alımlarında mülakat var mı ki?

arastirmagorevlisiii
Daire Başkanı
18 Şubat 2026 11:13

Hocam merhabalar. Bizde buna benzer bir durum olmuştu. Arş gör dava sonucu geldi. Ancak davası istinafta bozuldu. Anında ilişiğini kestiler. Şu an işsiz.

Eğer istinaf/danıştay kararı bozarsa maalesef direkt olarak ilişiğiniz kesilir KTÜ'den. Bu durum kesin. Ancak Adıyaman Üniversitesine dönüş imkanınız olur mu soru işareti. Çünkü kadrosundan ayrılan (istifa vs gibi sebeplerle) geri dönüş hakkını kanun yalnızca öğretim üyelerine veriyor. İlişiği kesilen veya kurumdan ayrılan bir arş gör veya öğr göre geri dönüş hakkı verilmiyor. Aksi yönde hukuki kararlar olsa da (bir iki öğr gör, 657'deki memurların geri dönüşüne atıfta bulunarak dava edip geri dönmüş sanırım) üniler geri almama yoluna gidiyor. Hatta öğr üyeleri için bile açık hüküm varken geri almamak için direniyorlar. ÇÇünkü orada da okullara bir gri alan tanınmış, boş kadro yok, uygun görülmedi vs gibi yollarda geri kabul etmiyorlar.

Yani dava kararınız bozulrusa KTÜ'den ilişiğiniz kesilmesi kesin olup, yüksek ihtimalle adıyamana da dönemezsiniz. Benim görüşüm ve tecrübem bu şekilde. Hukuki bir netlikte yok birbiriyle çelişen kararlar var bu konu hakkında. Her ihtimale karşı MUTLAKA muvafakatname ile geçmeniz lazım (Adıyamandaki hakları öldürmemek adına) sonra da dava sonucunuz bozulmasın diye dua edin. Bozulursa da adıyamana dönebilmek için ilişkilerinizi iyi tutun belki kanuni geri dönüş olmasa bile sıfırdan size özel bir öğr gör kadrosu açarlar o şekilde sıfır kazanmış gibi girersiniz.


Murat.Şahin
Aday Memur
19 Şubat 2026 21:21

Öğretim görevlisi sınavları artık sözlü oluyor hocam.

Bir hakimden muvafakat ile geçersem herhangi bir olumsuzlukta geri dönme hakkımın olduğunu öğrendim. Bakalım, umarım olumsuz bir durum olmaz.

arastirmagorevlisiii, 2 gün önce

Yazılı sınavdan bahsediyor.


Murat.Şahin
Aday Memur
19 Şubat 2026 21:22

Bu arada cevaplarını için çok teşekkür ederim.


StMngr
Editor
19 Şubat 2026 21:40
Yoo, olmuyor. Ben jürilik yaptım. Daha iki hafta önce yaptık en son. Öğretim Görevliliğinde sözlü sınav ya da mülakat yapılmaz. Sadece yazılı sınav olur.
Murat.Şahin, 6 saat önce

Öğretim görevlisi sınavları artık sözlü oluyor hocam.

Bir hakimden muvafakat ile geçersem herhangi bir olumsuzlukta geri dönme hakkımın olduğunu öğrendim. Bakalım, umarım olumsuz bir durum olmaz.


StMngr
Editor
19 Şubat 2026 21:42
Bakınız: ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. Net şekilde yazıyor uygulama.
Murat.Şahin, 6 saat önce

Öğretim görevlisi sınavları artık sözlü oluyor hocam.

Bir hakimden muvafakat ile geçersem herhangi bir olumsuzlukta geri dönme hakkımın olduğunu öğrendim. Bakalım, umarım olumsuz bir durum olmaz.


Murat.Şahin
Aday Memur
20 Şubat 2026 00:33

Yabancı Diller sözlü oluyormuş sadece hocam. Ydyo kadrosuna başvurmuştum ben.

StMngr, 5 saat önce
Bakınız: ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. Net şekilde yazıyor uygulama.
