Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Bir uygulama yüzünden dolandırıcılık dosyası olan kişi takipsizlik alsa yinede memur olabilir mi


17 Şubat 2026 20:52

Bir uygulama yüzünden dolandırıcılık dosyası olan kişi takipsizlik alsa yinede memur olabilir mi
Bir uygulama yüzünden hakkımda açılmış soruşturmalar vardı ve hepsi takipsizlik kararı verdi bu memur olmama engelmi dosyaların konusu nitelikli dolandırıcılık

