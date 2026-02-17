Kullanıcı Uyar
Bir uygulama yüzünden dolandırıcılık dosyası olan kişi takipsizlik alsa yinede memur olabilir mi
Bir uygulama yüzünden hakkımda açılmış soruşturmalar vardı ve hepsi takipsizlik kararı verdi bu memur olmama engelmi dosyaların konusu nitelikli dolandırıcılık
