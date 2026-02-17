Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İstanbul halıcıoğlu Eşyalı kiralık ev


Halıcıoğlu çıksalında 2+1 95 m2 3. Kat eşyalı evimiz kiralıktık devrelerim memur eşi dostu olan varsa yönlendirebilir metrobüse 5 dk yürüme mesafesinde dir

