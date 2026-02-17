Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
İstanbul halıcıoğlu Çıksalın'da eşyalı kiralık ev


17 Şubat 2026 21:54
İstanbul halıcıoğlu Çıksalın'da eşyalı kiralık ev

Herkese iyi akşamlar halıcıoğlu Çıksalın Mahallesi?nde üçüncü kat 95 metre² eşyalı evimiz 2 + 1 kiralıktır memur arkadaşlarınız varsa önerebilirsiniz mesaj atabilirsiniz bana her eşya mevcuttur 30.000 TL metrobüse yürüyerek 5 dakikadır

