KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

İİBF


17 Şubat 2026 22:38
İİBF

Temmuz atamasında hangi kurumlar alım yapar. puanlar artar mı ve ya kaçla kapatır tahmini olan var mı?

Çok Yazılan Konular

DHMİ dışında en iyi maaş ve haklara sahip düz memurluk hangisiKGM büro maaşıKarayolları hakkında2025/2 Sanayi ve teknoloji bakanlığına atanan mühendislerKGM kars atananlarKGM diyarbakır büro personeline atananlarAçıköğretimden lisans okuyup memur olmak için bölüm önerisiAnkara KGM asil kazananlar size sesleniyorum!Erzurum DSİ'de çalışan var mı?KPSS 2026 lisans

Sözlük

hatasını anlayıp özür dileyen kimse 1 Çok istenilen bir şeyin olmaması 1 Quartile 1 gel hadi gel 1 mavi balina oyunu 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 seni seviyorum demenin türlü halleri 1 film gibi 1 şu an çalan şarkı 1 Tv kumandası uzakta diye saçma sapan reklam izlemek 1

Son Haberler

Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecekTHY'nin 2025 bilançosu netleşti: Brüt kar 100 milyar lirayı aştıDiyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyorGalatasaray, Juventus'a karşı 3. galibiyetini elde ettiEkmekteki tam buğday oranı artırılıyor

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak