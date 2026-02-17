Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
hizmet içi eğitim


17 Şubat 2026 22:52
hizmet içi eğitim

meslekte 5. yılımda hizmet içi eğitim çıktı, bu eğitime katılmamanın bir yolu var mı ? malum duruşmalar vs. yoğun, kalemde de iki kişi çalışıyoruz, eğitim dönüşü çok fazla iş birikecek.

