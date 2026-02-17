Zabıt katibi görevlendirme

Merhabalar, ben 4b sözleşmeli üni personeliyim yani çakılı kadro eşim ise başka bir şehirde henüz bir yılını doldurmamış zabıt katibi. Benim bulunduğum şehire geçici görevlendirmeyle gelmesi gibi bir durum olabilir mi varmıdır örnekleri yoksa tamamen imkansız bi şey mi?

