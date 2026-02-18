Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Shakespare ve Şiiri


18 Şubat 2026 00:40
Shakespare ve Şiiri

Zamanına ve bizim zamanımıza bile yön veren şair oyun yazarı

Hakkında çok şey yazılsa da

Duygulara insan ilişkilerine hakimiyeti olağanüstü

En sevdiğim sonelerinden bir kaçını paylaşmak istedim burada


Fosforlupembekalem
Aday Memur
18 Şubat 2026 00:41

10.Sone

Yazık! hem kıyasıya harcıyorsun kendini,

Hem gönlün yeltenmiyor hiç kimseyi sevmeye.

Biliyorsun, saymakla bitmez sevenler seni,

Ama besbelli sen aşk duymuyorsun kimseye.

Öldüren bir nefrettir yüreğindeki şeytan;

Hiç umurunda değil kazsan kendi kuyunu,

Çekinmezsen güzelim canevini yıkmaktan

Onarmak olmalıyken asıl amacın onu.

Sen tutum değiştir de cayayım düşüncemden,

Yumuşak bir sevgi koy nefret yerine bir yol;

Göründüğün gibi ol; cömert, sıcak, sevecen;

Hiç değilse kendine yumuşak yürekli ol.

Aşkın uğruna bir ?sen? daha yarat kendine:

Güzellik onda veya sende yaşasın yine.


Fosforlupembekalem
Aday Memur
18 Şubat 2026 00:44

Sone 66

Vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni,

Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez.

Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini,

Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz,

Değil mi ki ayaklar altında insan onuru,

O kızoğlan kız erdem dağlara kaldırılmış,

Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru,

Ödlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş,

Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın,

Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene,

Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın,

Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen' e

Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama,

Seni yalnız komak var, o koyuyor adama.

