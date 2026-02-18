Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

Erken emeklilik 2008 nisan SGK girişim var 2020 de normal memur olarak işe başladım


18 Şubat 2026 12:58
Erken emeklilik 2008 nisan SGK girişim var 2020 de normal memur olarak işe başladım

MERHABALAR 2008 NİSAN DAN İTİBAREN 2020 YE KADAR YAKLAŞIK 1000 PRİM GÜNÜM VAR 2016 DA BİPOLAR HASTALIĞINA YAKALANDIM HASTANE YATIŞIM VE EKT UYGULANDI AMA RAPOR ALMADIM 2020 DE NORMAL MEMUR OLARAK İŞE BAŞLADIM 6 YILDIR ÇALIŞIYORUM SONRADAN ALDIĞIM YÜZDE 40 RAPORUM MEVCUT ŞU AN 3300 PRİM GÜNÜM VAR. ERKEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM OLURSAM NE ZMAN OLABİLİRİM. 5434 YADA 5510 KANUNA HANGİSİNE GÖRE EMEKLİ OLURUM EĞER OLURSA.

Çok Yazılan Konular

EKPSS'ye başvurdum ama girmek istemiyorumEngelli memur atama sonrası yer değişikliği hakkında yardımEngelli raporundaki çalıştırılamayacağı işlerin niteliği boş olması

Sözlük

yalancı yarim 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 babalık part-time annelik full-time 1 Quartile 1 mavi balina oyunu 2

Son Haberler

Ramazanı çocuklarıyla geçirmek için sığınma evinden çıktı, öldürüldüBakan Memişoğlu: Son bir yılda 1 milyon anne adayını izledikKremlin Sözcüsü Peskov: Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptıYÖK'ten Ramazan ayı düzenlemesiOrtak rapor komisyonda kabul edildi! Erdoğan'dan ilk açıklama

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak