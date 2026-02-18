KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : supporters.

Taş kömürü kurumu


18 Şubat 2026 14:53
Taş kömürü kurumu
Türkiye taş kömürü kurumu zonguldak hakkında bilgisi olan var mı bilgisayar teknikeri olarak atandım işleyiş özlük haklar maaş vs bilgi lazım

mratanamayan
Memur
18 Şubat 2026 15:25

8.30 - 17.30 mesain olur 80k civarı +-3 lira maaş alırsın yılda 20 gün yıllık iznin olur zonguldak küçük şehir ulaşım sorunu pek olmaz ama hava kirliliği had safhada kömür madeni olduğu için pek sorun yaşamazsın rabbim kolaylık versin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Taş kömürü kurumu

Sözlük

yalancı yarim 1 mavi balina oyunu 2 babalık part-time annelik full-time 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 Quartile 1

Son Haberler

Ramazanı çocuklarıyla geçirmek için sığınma evinden çıktı, öldürüldüBakan Memişoğlu: Son bir yılda 1 milyon anne adayını izledikKremlin Sözcüsü Peskov: Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptıYÖK'ten Ramazan ayı düzenlemesiOrtak rapor komisyonda kabul edildi! Erdoğan'dan ilk açıklama

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak