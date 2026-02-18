Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4b den 4b ye geçiş lütfenn?


18 Şubat 2026 15:59
4b den 4b ye geçiş lütfenn?
2022 kpss ile sağlık bakanlığına ösym üzerinden 4b sözleşmeli olarak atanmış biri (henüz 4a lı olamadım) adalet bakanlığının yapacağı atamada 4b li olarak atanabilir mi geçiş yapabilirmiyiz??

okb8
Aday Memur
18 Şubat 2026 16:44
Farklı bakanlıklarla aynı durumu yaşıyorum. Bilgisi olan yazsın lütfen
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025/2 SGK atananlar çağırılan oldu mu ?Üzerime mükellefi olduğum bir şahış şirketi var memurluğa engel mi?4b den 4b ye geçiş lütfenn?KGM Büro Personeli Alımı

Sözlük

babalık part-time annelik full-time 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 Quartile 1 mavi balina oyunu 2 yalancı yarim 1

Son Haberler

Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada, anne için 'azmettirici' iddiasıSınıf öğretmeni, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüBakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?Batman'da afiş gerginliği: Görevli personele mukavemet edenlere adli işlemGSB 2030 vizyonunu açıkladı: 100 bin yapay zeka girişimcisi yetiştirmek!

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak