18 Şubat 2026 19:40
Hayati bilgiler / oruçla ilgili

İki kategoride incelenebilir :

a) Ağız dışından ağıza bir şey girmek kategorisi :

Oruçlu olduğu hatırında olan bir kimsenin abdest alırken boğazına su kaçması orucu bozar, sadece kazayı gerektirir.

Kabuklu fındık, kabuklu badem, kağıt, pamuk gibi şeyleri bilerek, kasten yutmak, beslenme niteliği olmadığı için sadece kazayı gerektirir.

Buruna alınan suyun, dişe konan ilacın içeriye kaçması sadece kazayı gerektirir.

Dışarıdan ağıza susam tanesi kadar bir şeyi yemek, yutmak; sadece kazayı gerektirir.

Vücuduna koku sürünmek, parfüm veye kolonya kullanmak orucu bozmaz.

Sakınmak mümkün olmadığı için, boğaza duman ve toz gibi şeylerin girmesi orucu bozmaz.

b) Ağız içinden boğaza bir şey girmek kategorisi :

Dişler arasında kalan nohut kadar kırıntıyı yutmak sadece kazayı gerektirir.

Ağızı çalkaladıktan sonra ağızda kalan yaşlığı tükürükle birlikte yutmak, genizden burun içine gelen akıntıyı yutmak orucu bozmaz.

Kusmuğu istemeden yutmak orucu bozmaz.

Çok yanlış anlaşılan Kefaret Orucu:

Kasten 1 gün oruç bozulursa kefaret 60 +1 = 61 gün tutulmalıdır.

Kasten 2 gün oruç bozulursa kefaret 60 +2 = 62 gün tutulmalıdır.

Yani 2 gün kasten oruç bozan kişi, halk arasında zannedildiği gibi 61+61=122 gün tutmaz.

Kasten 13 gün oruç bozulursa kefaret 60 +13 = 73 gün tutulmalıdır.

