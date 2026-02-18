MSÜ İZMİR HİZMETLİ İŞ ŞARTLARI

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Merhaba arkadaşlar hizmetli kontenjanından İzmir Msü'ye mülakata katılım hakkı kazandım. Şartlar hakkında bilgisi olan varsa bilgilendirebilir mi? Maaş durumu,iş şartları,servis durumu ve izin nasıl işliyor aktif olarak İnşaat Mühendisliğİ öğrencisiyim Temmuz ayında mezun olacağım inşallah unvan değişikliliği ile geçiş yapabilir miyim? Şimdiden teşekkürler.

