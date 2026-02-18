Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Kadrolu müdür yardımcısı il içi öğretmenlik tercihi yapabilir mi?


18 Şubat 2026 19:52
Kadrolu Müdür Yardımcısı, istifa ederse öğretmen olarak eski okuluna döner kısmını biliyorum fakat istifa etmeden direkt "il içi öğretmen" yer değişikliği için başvuruda bulunabilir mi? Yöneticim, il dışı seçebileceğimi ama il içi ekranın bana açılmayacağını belirtti. İkisi de öğretmenin hakkıysa ve esasen öğretmensem, neden birisi açılmaz?


an_atua
Daire Başkanı
18 Şubat 2026 20:17

Yapabilir ama idarecilik görevi düşer

