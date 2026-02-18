İNTİBAK HESAPLAMASI

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
18 Şubat 2026 21:33
Merhaba ;

Kurumda bu ay itibariyle 3+1 sözleşmeli personel süresinden sonra 657 memur statüsüne geçiş yaptım. Önlisans Programcı kadrosundayım. Sormak istediğim 2 soru var.

1- Önlisans Programcı kadrosu kademe/derece ilerlemesinde 10/2 den mi başlar yoksa 8/1 den mi? Bazı forumlarda teknik hizmetler sınıfında yer aldığı için 8/1 diyenler var ve Devlet Personel Başkanlığının 1 derece verdiğini söyleyenlerde mevcut.

2- Memur kadrosuna atanmadan önce 1 adet programcı diploması 1 adette DGS ile bitirilen Kamu Yönetimi diploması mevcut. Kademe/Derece ilerlemesinde bu 2 yıllık programcı kadrosunun üzerine tamamlanan kamu yönetimi diploması fayda sağlar mı? Fayda sağlarsa önlisanstan yapılan programcı kadrosu değişir mi? Unutmayınız memur olurken 2 diplomam da vardı. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.

