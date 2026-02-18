Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

Kadro Derece/ Kademe İlerlemesi


18 Şubat 2026 21:35
Kadro Derece/ Kademe İlerlemesi

Merhaba ;

Kurumda bu ay itibariyle 3+1 sözleşmeli personel süresinden sonra 657 memur statüsüne geçiş yaptım. Önlisans Programcı kadrosundayım. Sormak istediğim 2 soru var.

1- Önlisans Programcı kadrosu kademe/derece ilerlemesinde 10/2 den mi başlar yoksa 8/1 den mi? Bazı forumlarda teknik hizmetler sınıfında yer aldığı için 8/1 diyenler var ve Devlet Personel Başkanlığının 1 derece verdiğini söyleyenlerde mevcut.

2- Memur kadrosuna atanmadan önce 1 adet programcı diploması 1 adette DGS ile bitirilen Kamu Yönetimi diploması mevcut. Kademe/Derece ilerlemesinde bu 2 yıllık programcı kadrosunun üzerine tamamlanan kamu yönetimi diploması fayda sağlar mı? Fayda sağlarsa önlisanstan yapılan programcı kadrosu değişir mi? Unutmayınız memur olurken 2 diplomam da vardı. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.


sensiz_aslaa
Aday Memur
18 Şubat 2026 22:08
ön lisans mezunları 10. derecenin 2. kademesinde, lisans mezunları ise 9. derecenin 1. kademesinde memuriyet görevine başlar. sözleşmeli çalıştıgın süreyide ekleyerek 9.1 den düşerek 3 yıl 1 derece yapar 8.1 den baslarsın
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Açık öğretim tarım bölümü ünvan değişikligi tekniker olur mu?Kadro Derece/ Kademe İlerlemesiTekniker gih Şef olursa maaş düşermi?

Sözlük

yalancı yarim 1 ramazan 1 güllaç 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 mavi balina oyunu 2 babalık part-time annelik full-time 1

Son Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşmak istemiyoruzAksaray'da bir evde 3 kişi silahla vurulmuş halde bulunduMilli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Genel KuruldaBakan Kurum: Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksinizEşini bıçaklayan şahıs kaçarken kaza yaptı: Hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak