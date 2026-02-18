Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Özlük haklarının iyileştirilmesi ve Maaş artışı


18 Şubat 2026 22:10
Özlük haklarının iyileştirilmesi ve Maaş artışı
Adalet personeli olarak özlük haklarımızın iyileşeceği ve maaşlarda ciddi bir artışın olacağı söyleniyor. Umarız bu mübarek ramazan ayında güzel haberler alırız.

Flowersna
Aday Memur
18 Şubat 2026 22:17
Rabbım halimizden anlayan herkesten razı olsun

meemur42
Aday Memur
18 Şubat 2026 22:32
10 yıllık ikm olarak bunları çok duydum duyanlara da tavsiyem inanmayın bunun yerine memur bir eş bulun yada ek gelir kazandıran bir şey yapın bizim maaşlarda iyileşme olmaz
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zabıt Katibi GörevlendirmeL Tipi Cezaevinde Yapılan HaksızlıklarAdliyelerde Görevli Sosyal Çalışmacı Maaşları ve Çalışma Koşulları Hakkında Bilgi TalebiSize Çok Garip Bir Sorum OlacakBakan Gürlek'in Teşkilata AçıklamasıMobbing Nedeniyle Kalem Değişikliği?İcra Disiplin SoruşturmasıMazeret TayiniÖzlük haklarının iyileştirilmesi ve Maaş artışıYeşil Pasaport İnfaz Ve Koruma Memuru İçin

Sözlük

bir hayvan olsan ne olurdun 1 güllaç 1 babalık part-time annelik full-time 1 yalancı yarim 1 ramazan 1 mavi balina oyunu 2

Son Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşmak istemiyoruzAksaray'da bir evde 3 kişi silahla vurulmuş halde bulunduMilli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Genel KuruldaBakan Kurum: Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksinizEşini bıçaklayan şahıs kaçarken kaza yaptı: Hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak