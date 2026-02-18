Özlük haklarının iyileştirilmesi ve Maaş artışı

10 yıllık ikm olarak bunları çok duydum duyanlara da tavsiyem inanmayın bunun yerine memur bir eş bulun yada ek gelir kazandıran bir şey yapın bizim maaşlarda iyileşme olmaz

