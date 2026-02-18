Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Dr öğretim üyesi


18 Şubat 2026 22:30
Dr öğretim üyesi
üniversitelerde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kaktı mı. geçenlerde bir arkadaş öyle dedi. bilen var mı

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruMahkeme Kararıyla Kazandığım Öğretim Görevlisi Kadrosu - Muvafakatle Geçişte İstinaf/Danıştay RiskinÖğretim Üyesinin emeklilik yaşının 72-75 e yükseltilmesi..Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu İptal Davası

Sözlük

ramazan 1 güllaç 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 yalancı yarim 1 babalık part-time annelik full-time 1 mavi balina oyunu 2

Son Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşmak istemiyoruzAksaray'da bir evde 3 kişi silahla vurulmuş halde bulunduMilli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Genel KuruldaBakan Kurum: Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksinizEşini bıçaklayan şahıs kaçarken kaza yaptı: Hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak