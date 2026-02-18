Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Yürütme Durdurma Kazanma ve Mahkeme Kararının Uygulanması Hakkında!!!


18 Şubat 2026 23:30
Yürütme Durdurma Kazanma ve Mahkeme Kararının Uygulanması Hakkında!!!
Arkadaşlar atamayla ilgili yürütme durdurma aldım bölge idare mahkemesi kesin kararı. Sorum şu bölge idare mahkemesi 2 gün önce karar verdi ama kuruma tebligat göndermemis. Ben çıktısını alıp dilekçeyle ebys üzerinden dün gönderdim dikkate alırlar mı? Birde 30 günlük süre zarfında mahkeme kararı uygulanır mı, eski yerime dönebilirmiyim?

Polisiye31
Aday Memur
18 Şubat 2026 23:42

Kardesım yerel mahkemen kararı egm ye e telıgat ile yollar ptt ıle gıtmez. yd alırsan ona da ıtıraz eder egm . Burda da kazanırsan karar Bolge ıdare mahkemesı tarafından yerel mahkemene ptt ıle yollar kararı . Yerel mahkemede kararı egm ye e teblıgat ıle yollar . 30 35 gun arasında kararını uygular gerı donersın ama soylu zamanında mahkeme kararları kesın karar cıkana kadar uygulatmamıstı sımdıkı bakanların mahkeme kararına tavrı ne bılmıyorum. Senın daha 2 karar daha cıkacak yerel mahkeme esastan karar verecek bu da egm ye e teblıg olacak buna da ıtıraz ederler bolgete gıder bu karar artık kesındır dosya kapanır. Ortalama dosya kapanması 12-15 ay arası. İnsallah yenı bakan mahkeme kararı mılletın kararı saygı duymalıyız uygulanmalı anlayısında bırıdır. Senın elden yollaman ıle olmaz mahkeme yollar bolge yollamaz yerel mahkeme yollar . Uyaptan takıp et dosyan bolgeden yerele geldıgı an mahkemeye gıt sunu 2 dk e teblıgat yapın dıye rıca et


policeman058
Aday Memur
19 Şubat 2026 00:07
zaten yd kesin kararı çıkti. ilk derece red vermişti bölgeye itiraz ettik bölgeden kabul çıktı lehime karar verdi kesin ibareli yazıyor itiraz hakkı yok emniyetin yd kararına. Normalde bölgenin tebligat yapması gerekmiyor mu? Esastan zaten dava devam ediyor
Polisiye31, 57 dk. önce

Kardesım yerel mahkemen kararı egm ye e telıgat ile yollar ptt ıle gıtmez. yd alırsan ona da ıtıraz eder egm . Burda da kazanırsan karar Bolge ıdare mahkemesı tarafından yerel mahkemene ptt ıle yollar kararı . Yerel mahkemede kararı egm ye e teblıgat ıle yollar . 30 35 gun arasında kararını uygular gerı donersın ama soylu zamanında mahkeme kararları kesın karar cıkana kadar uygulatmamıstı sımdıkı bakanların mahkeme kararına tavrı ne bılmıyorum. Senın daha 2 karar daha cıkacak yerel mahkeme esastan karar verecek bu da egm ye e teblıg olacak buna da ıtıraz ederler bolgete gıder bu karar artık kesındır dosya kapanır. Ortalama dosya kapanması 12-15 ay arası. İnsallah yenı bakan mahkeme kararı mılletın kararı saygı duymalıyız uygulanmalı anlayısında bırıdır. Senın elden yollaman ıle olmaz mahkeme yollar bolge yollamaz yerel mahkeme yollar . Uyaptan takıp et dosyan bolgeden yerele geldıgı an mahkemeye gıt sunu 2 dk e teblıgat yapın dıye rıca et


Srkan112
Şube Müdürü
19 Şubat 2026 00:27
Devrem mahkeme kararını 30 gün içinde uygulamak zorunda biliyorsun. Bu yd de olsa yapmak zorunda. Eğer süresi içinde yapmazsa hemen bir dilekçe yazıyorsun kuruma, evrak numaranı da alıyorsun (sümen altı olmasın diye) dilekçende mahkeme kararındsn bahsedip kısaca mahkeme kararını uygulamayanlar hakkında ; Mahkeme kararını bilerek uygulamayan yetkililer hakkında: TCK 257 - Görevi kötüye kullanma TCK 53 - Anayasal düzen ve yargı kararlarına aykırılık nedeniyle suç duyurusunda bulunma hakkım saklı kalmak suretiyle, kararın bir an önce uygulanmasını Arz ederim de, seve seve uygularlar üç buçuk atarlar, zaten şu saatten sonra idare seni kara listeye ekledi artık mücadeleni bırakma

Polisiye31
Aday Memur
19 Şubat 2026 00:27

Bolge teblıg yapmaz yerel mahkemene ptt ıle gerı yollar dosyanı yerel mahkemen egm ye e teblıgat yapar. Uyaptan kontrol et. Yd ve bolge yd bıtmıs. Kazanmıssın ıller arası ıse ataman egm kesın kararına yanı dosyan kapanana kadar bekletebılır ıl içi ise yd kararına bınayen gerı gelırsin eskı yerıne. Kendı yasadıgım için bılıyorum . Moralı bozmak gıbı olmasın daha esastan kararın cıkacak buna da bolgete ıtıraz edecekler burdan cıkan karar kesınlesır yok kardesım mecburen uygulayacak falan deme ben yasadım. İl içi ise yd bıle alsan gerı gelırsın ii dısı olunca bıraz uygulamada zorluk cıkarıyorlar

policeman058, 32 dk. önce
zaten yd kesin kararı çıkti. ilk derece red vermişti bölgeye itiraz ettik bölgeden kabul çıktı lehime karar verdi kesin ibareli yazıyor itiraz hakkı yok emniyetin yd kararına. Normalde bölgenin tebligat yapması gerekmiyor mu? Esastan zaten dava devam ediyor

Polisiye31
Aday Memur
19 Şubat 2026 00:29

Ah kardesım ah uygulamak istemezse uygulamıyor kesın karara kadar ben de bulundum suc duyurusunda ama hıc bırsey olmadı. Ha en son kesın karar cıktı gerı geldım

Srkan112, 12 dk. önce
Devrem mahkeme kararını 30 gün içinde uygulamak zorunda biliyorsun. Bu yd de olsa yapmak zorunda. Eğer süresi içinde yapmazsa hemen bir dilekçe yazıyorsun kuruma, evrak numaranı da alıyorsun (sümen altı olmasın diye) dilekçende mahkeme kararındsn bahsedip kısaca mahkeme kararını uygulamayanlar hakkında ; Mahkeme kararını bilerek uygulamayan yetkililer hakkında: TCK 257 - Görevi kötüye kullanma TCK 53 - Anayasal düzen ve yargı kararlarına aykırılık nedeniyle suç duyurusunda bulunma hakkım saklı kalmak suretiyle, kararın bir an önce uygulanmasını Arz ederim de, seve seve uygularlar üç buçuk atarlar, zaten şu saatten sonra idare seni kara listeye ekledi artık mücadeleni bırakma

Srkan112
Şube Müdürü
19 Şubat 2026 00:31
Bu sistemin ag, hep güçlüler mi kazanacak.
Polisiye31, 10 dk. önce

Ah kardesım ah uygulamak istemezse uygulamıyor kesın karara kadar ben de bulundum suc duyurusunda ama hıc bırsey olmadı. Ha en son kesın karar cıktı gerı geldım

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerİpkalar Ne Zaman Belli Olacak?Gönlümüzden Geçen Bir Atama Yönetmeliğiintiharlar2026 Mazeret atamalarıPuan sistemi mahkeme kararıyla kaldırıldı ! ?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarGİH mi emeklilik miYeni İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi hayırlı olsun

Sözlük

yalancı yarim 1 mavi balina oyunu 2 ramazan 1 güllaç 1 bir hayvan olsan ne olurdun 2 babalık part-time annelik full-time 1

Son Haberler

Yabancı Dil Tazminatı Ödenmesinde Kamu Personelinin Kurumuna Yabancı Dil Puanını İbrazı Gerekir Mi?19 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıPaylaşmasak ne olur?Ramazan Kardeşliğe ÇağrıBayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak