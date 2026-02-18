Yürütme Durdurma Kazanma ve Mahkeme Kararının Uygulanması Hakkında!!!

Arkadaşlar atamayla ilgili yürütme durdurma aldım bölge idare mahkemesi kesin kararı. Sorum şu bölge idare mahkemesi 2 gün önce karar verdi ama kuruma tebligat göndermemis. Ben çıktısını alıp dilekçeyle ebys üzerinden dün gönderdim dikkate alırlar mı? Birde 30 günlük süre zarfında mahkeme kararı uygulanır mı, eski yerime dönebilirmiyim?

Arkadaşlar atamayla ilgili yürütme durdurma aldım bölge idare mahkemesi kesin kararı. Sorum şu bölge idare mahkemesi 2 gün önce karar verdi ama kuruma tebligat göndermemis. Ben çıktısını alıp dilekçeyle ebys üzerinden dün gönderdim dikkate alırlar mı? Birde 30 günlük süre zarfında mahkeme kararı uygulanır mı, eski yerime dönebilirmiyim?